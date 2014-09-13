Meine kleine LandpartieJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 14: Meine kleine Landpartie
24 Min.Folge vom 13.09.2014Ab 6
Eine kleine Landpartie gefällig? Enie van de Meiklokjes holt sich heute alles Gute vom Land nach Hause.Serviert wird ein herzhaft blättriges-Camembert-Päckchen mit einem exotischen Mango Chutney, ein Apfelkuchen vom Blech mit Vanillecreme und einem Schuss Eierlikör. Ihr Gast Stephanie Emmert von "Emmas Konditorei" in Hamburg zeigt Enie, wie man einen Milchreis zum Kuchen umwandelt.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen