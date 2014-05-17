Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Verliebt, Verlobt, Verheiratet

sixxStaffel 3Folge 6vom 17.05.2014
Verliebt, Verlobt, Verheiratet

Verliebt, Verlobt, VerheiratetJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 6: Verliebt, Verlobt, Verheiratet

25 Min.Folge vom 17.05.2014Ab 6

Enie van de Meiklokjes backt sich in die Herzen ihrer Zuschauer und beweist, dass die Liebe durch den Magen geht. Neben einer herzigen Keksgirlande für Verliebte backt Enie mit ihren Eternity Cupcakes das perfekte Gebäck für die Verlobung. Mit einer zweistöckigen Hochzeitstorte von ihrem Gast Julia Trzebiatowsky, Besitzerin des "Style Your Cake" Shops in Hamburg, wird gezeigt, wie einfach man eine traumhafte Hochzeitstorte selber backen kann.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen