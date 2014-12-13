Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Let it Snow!

sixxStaffel 3Folge 19vom 13.12.2014
Let it Snow!

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 19: Let it Snow!

25 Min.Folge vom 13.12.2014Ab 6

Enie hat eine Schwäche für weiße Weihnachten und hat beschlossen: "Bei mir kommt heute der Schnee aus dem Ofen!" Die selbstgemachte Schneekugel mit Lebkuchenhaus sorgt für Staunen auf dem weihnachtlich gedeckten Tisch und von der Winterapfel-Torte mit Schneetannen kann niemand genug bekommen. Enies Studiogast Claudia Schulz bereitet ihre köstlichen Spekulatius-Cupcakes zu.

