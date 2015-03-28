Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Enies beste Osterstücke

sixxStaffel 3Folge 23vom 28.03.2015
Enies beste Osterstücke

Enies beste OsterstückeJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 23: Enies beste Osterstücke

91 Min.Folge vom 28.03.2015Ab 6

Wenn Enie van de Meikokjes ihr Backrohr anwirft und leckere Köstlichkeiten für die Festtagstafel zaubert, wird selbst der Osterhase neidisch. In "Enies beste Osterstücke" verrät die quirlige Zauberbäckerin wieder raffinierte Rezepte, die jeden Osterbrunch zum Spektakel werden lassen. Egal ob Cupcakes, Torten oder Quiche - in dieser Spezialsendung ist für süße und salzige Leckermäuler mit Sicherheit das Richtige dabei.

