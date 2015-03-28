Enies beste OsterstückeJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 23: Enies beste Osterstücke
91 Min.Folge vom 28.03.2015Ab 6
Wenn Enie van de Meikokjes ihr Backrohr anwirft und leckere Köstlichkeiten für die Festtagstafel zaubert, wird selbst der Osterhase neidisch. In "Enies beste Osterstücke" verrät die quirlige Zauberbäckerin wieder raffinierte Rezepte, die jeden Osterbrunch zum Spektakel werden lassen. Egal ob Cupcakes, Torten oder Quiche - in dieser Spezialsendung ist für süße und salzige Leckermäuler mit Sicherheit das Richtige dabei.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen