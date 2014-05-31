Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Die schnellsten Kuchen der Welt

sixxStaffel 3Folge 8vom 31.05.2014
Die schnellsten Kuchen der Welt

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 8: Die schnellsten Kuchen der Welt

Folge vom 31.05.2014Ab 6

Heute wird es bei Enie van de Meiklokjes richtig voll in der Küche. Gleich drei Gäste backen mit ihr die "schnellsten Kuchen der Welt": Sami, Dounia und Lamiya Slimani. Enie legt los mit ihrem köstlichen Buttermilch-Kirsch-Tassenkuchen vom Blech. Die Youtube- und Social Media-Stars aus Stuttgart legen lecker nach: Es gibt ein saftiges Schoko-Soufflé, ruck-zuck Schicht-Törtchen im Glas und blitzschnelle Kokos-Tassenkuchen.

