Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Baking News 2

sixxStaffel 3Folge 2vom 19.04.2014
Baking News 2

Baking News 2Jetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 2: Baking News 2

25 Min.Folge vom 19.04.2014Ab 6

Immer die neuesten Backtrends vor Augen, bereitet Enie heute Chocolate-Chips-Banana Moockies, eine gelungene Kreuzung aus Muffin und Cookie - außen knusprig, innen fluffig-weich. Außerdem gibts Push-Up Törtchen mit Red Velvet Kuchen und einer Frischkäse-Creme. Ihr Gast Uli Marschner zeigt ihr ihre Häppies: Germknödel aus dem Ofen mit leckerer Bananenfüllung und Erdnussbutter! Uli Marschner betreibt seit 2013 das "Häppies" - ein Café im Prenzlauer Berg.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen