Ecuador (2)

Kabel EinsStaffel 2Folge 10vom 06.09.2016
89 Min.Folge vom 06.09.2016Ab 12

Tamme und Anton sind in Ecuador unterwegs! Denn das Amazonas-Gebiet gilt als die grüne Lunge der Erde. Doch hier, wo die Natur eigentlich so schützenswert ist, gibt es immer auch Menschen, die versuchen diese zu zerstören. Deshalb unternimmt Tamme mit seinem Lehrling eine wilde Amazonas-Schifffahrt, denn mitten im ecuadorianischen Regenwald gibt es eine Tierauffangstation. In dieser werden Tiere aus illegalem Tierhandel gesund gepflegt, bis sie wieder in freie Wildbahn gelassen werden können. Bildrechte: Kabel Eins.

