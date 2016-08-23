Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Folge 8: Camargue
89 Min.Folge vom 23.08.2016Ab 12
Mit Deichen kennt sich der ostfriesische Tamme Hanken bestens aus und so freut er sich dieses Mal mit Lehrling Anton das wunderschöne Sumpfland der Camargue zu bereisen. Bonjour Frankreich und Au Revoir Hasewinkel, denn hier behandelt Tamme vor seiner Reise noch zwei besonders schlecht beschlagene Pferde mit starken Schmerzen. Auch eine Dogge braucht die Hilfe des Knochenbrechers, doch dafür muss sie mit ihrer beachtlichen Größe und ihrem amtlichen Gewicht erstmal auf den Behandlungstisch gehoben werden. Wesentlich leichtfüßiger machen sich Tamme und Anton auf in den Süden Frankreichs. Bildrechte: Kabel Eins.
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Tiere
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins