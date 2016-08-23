Zum Inhalt springenBarrierefrei
Camargue

Kabel EinsStaffel 2Folge 8vom 23.08.2016
Folge 8: Camargue

89 Min.Folge vom 23.08.2016Ab 12

Mit Deichen kennt sich der ostfriesische Tamme Hanken bestens aus und so freut er sich dieses Mal mit Lehrling Anton das wunderschöne Sumpfland der Camargue zu bereisen. Bonjour Frankreich und Au Revoir Hasewinkel, denn hier behandelt Tamme vor seiner Reise noch zwei besonders schlecht beschlagene Pferde mit starken Schmerzen. Auch eine Dogge braucht die Hilfe des Knochenbrechers, doch dafür muss sie mit ihrer beachtlichen Größe und ihrem amtlichen Gewicht erstmal auf den Behandlungstisch gehoben werden. Wesentlich leichtfüßiger machen sich Tamme und Anton auf in den Süden Frankreichs. Bildrechte: Kabel Eins.

