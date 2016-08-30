Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Folge 9: Ecuador (1)
89 Min.Folge vom 30.08.2016Ab 12
Knochenbrecher Tamme Hanken hat sich seinen Lehrling Anton eingepackt und auf geht's in die Wundertüte Südamerikas: Nach Ecuador! Direkt am Pazifik liegt das Land, das kleiner ist als Deutschland, jedoch als artenreichster Fleck der Welt gilt. Und nicht nur in der Tierwelt zeigt es seine Vielfältigkeit: In den Regenwäldern Ecuadors leben Völker, die teilweise noch nie Kontakt mit der globalisierten Welt hatten. Nach einer Stunde Wanderung durch den Dschungel trifft Tamme Indianer, die zwar schon westliche Menschen, jedoch noch nie einen Mann in seiner Größe gesehen haben. Bildrechte: Kabel Eins.
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Genre:Dokumentation, Reality, Tiere
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins