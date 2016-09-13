Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Mongolei (1)

Kabel EinsStaffel 2Folge 11vom 13.09.2016
Mongolei (1)

Mongolei (1)Jetzt kostenlos streamen

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Folge 11: Mongolei (1)

90 Min.Folge vom 13.09.2016

In der neuen Folge prallen zwei Kulturen auf einander. Gerade ist Tamme Hanken noch auf dem Oktoberfest und behandelt Kaltblüter für den Wies'n-Einzug, da wird der Knochenbrecher in eins der aufregendsten Länder der Welt gerufen: In die sagenumwogende Mongolei. Unendliche Weiten, unberührte Landschaften, unglaubliche Freiheit für Mensch und Tier. Tamme und sein bester Freund, der Schweinebauer Peter, träumen schon lange von diesem Land, in dem selbst das Wappentier ein Pferd ist. Im Land des berühmten Kriegers Dschingis Khans ticken die Uhren jedoch anders... Bildrechte: Kabel Eins.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Kabel Eins
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Alle 2 Staffeln und Folgen