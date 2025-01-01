Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Wales

Kabel Eins
Staffel 2
Folge 5
Wales

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Folge 5: Wales

89 Min.

Drei Millionen Einwohner und ganze elf Millionen Schafe - das gibt es nur in Wales! Tamme Hanken und seine Frau Carmen verschlägt es dieses Mal ins Vereinigte Königreich. Dort muss der Knochenbrecher unter anderem auf einem 250 Jahre alten walisischen Bauernhof bei einem nicht alltäglichen Problem helfen: Ein Esel begattet alle Stuten, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Und: Auswanderer Horst Weigel machen auffällige Atem-Geräusche bei einem seiner Rennpferde große Sorgen.

