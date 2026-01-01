Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Cayman Islands

Kabel EinsStaffel 2Folge 4
Cayman Islands

Cayman IslandsJetzt kostenlos streamen

Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

Folge 4: Cayman Islands

88 Min.

Die Cayman Islands mitten in der traumhaften Karibik - für die einen das absolute Steuerparadies, für Tamme Hanken ein Ort, um vielen leidenden Tieren zu helfen. Der Knochenbrecher und sein Lehrling Anton treffen in einer Auffangstation für bedrohte Tierarten auf die Ur-Einwohner der Inselgruppe, die blauen Leguane. Doch Tamme entdeckt noch einen ganz anderen Einwohner, der die Caymans besiedelt und vermutlich der Wirt für viele Pferdeinfektionen zu sein scheint ...

