The Big Bang Theory
Folge 10: Die Theorie-Trauer
20 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 6
Nach der Widerlegung seiner Theorie steckt Sheldon in einer schweren Lebenskrise. Nicht einmal Amy vermag ihn aufzumuntern. Leonard hat schließlich die zündende Idee: Er holt eine alte VHS-Kassette aus dem Safe, welche Sheldon als kleiner Junge für sich selbst aufgenommen hatte, falls er jemals in eine derartige Situation kommen würde. Leider hat jedoch Sheldons Vater George die Rede seines Sohnes mit einem seiner Highschool-Football-Spiele überspielt. Nun ist guter Rat teuer.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen