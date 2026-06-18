Die Paintball-PartnerkrisenJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 11: Die Paintball-Partnerkrisen
19 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 6
Sheldon und Amy haben ihre Arbeit veröffentlicht - die Fachwelt ist begeistert. Präsident Siebert sieht Großes auf die Uni zukommen und lädt die beiden ein, ab sofort in der Mensa für die Privilegierten zu essen. Als sich herausstellt, dass Amy für die Medien als Star aufgebaut und Sheldon sich lediglich im Hintergrund halten soll, reagiert er mit Eifersucht. Bei einem Paintballspiel lässt er seinem Frust freien Lauf.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen