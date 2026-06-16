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The Big Bang Theory

Die Planetariums-Bromanze

ProSiebenStaffel 12Folge 5vom 16.06.2026
Die Planetariums-Bromanze

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The Big Bang Theory

Folge 5: Die Planetariums-Bromanze

19 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 6

Bei einem seiner Vorträge im Planetarium stellt Raj der Direktorin seinen Freund Howard vor, der ganz nebenbei einfließen lässt, dass er Astronaut war. Die Direktorin ist begeistert und engagiert ihn sogleich - zum Missfallen von Raj, der befürchtet, dass Howard ihm die Show stiehlt. Derweil kommt es zu einem Streit zwischen Amy und Sheldon, weil er sich nicht nur in ihr Projekt zur Super-Asymmetrie einmischt, sondern auch Präsident Siebert ein unmoralisches Angebot macht.

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