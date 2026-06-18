Der Fortpflanzungs-VorschlagJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 12: Der Fortpflanzungs-Vorschlag
20 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 6
Penny, Amy und Bernadette treffen beim Mädelsabend auf Zack, der ihnen erzählt, dass er geheiratet und seine Firma für ein Vermögen verkauft hat. Er lädt Penny und Leonard auf sein Boot ein, damit sie seine Frau kennenlernen. Der Abend mit Zack und Marissa nimmt jedoch eine völlig unerwartete Wende, als das frisch verheiratete Paar von seinem Kinderwunsch erzählt, der aber nicht in Erfüllung geht, weil Zack zeugungsunfähig ist ...
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen