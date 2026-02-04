Die Vollzugs-VerweigerungJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 8: Die Vollzugs-Verweigerung
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 6
Raj möchte am Valentinstag Anu in Indien heiraten und fragt seine Freunde, ob sie gemeinsam mit Anus Verwandtschaft feiern wollen. Zudem steht der Bräutigam in spe vor "dem ersten Mal". Leider macht ihm seine Nervosität einen Strich durch die Rechnung, doch Anu reagiert sehr verständnisvoll. Sheldon denkt derweil darüber nach, ob er eine Beziehung zu Amys Eltern aufbauen sollte. Amy möchte allerdings, dass er keinen Kontakt zu ihnen aufnimmt.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen