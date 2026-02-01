Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Das Dankeskarten-Mysterium

ProSiebenStaffel 12Folge 2vom 17.02.2026
Das Dankeskarten-Mysterium

Das Dankeskarten-MysteriumJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 2: Das Dankeskarten-Mysterium

21 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6

Das Hochzeitsgeschenk von Penny und Leonard stellt Amy und Sheldon vor ein Rätsel: Es handelt sich um einen Kristallstab, dessen Verwendungszweck sie nicht kennen. Fieberhaft versuchen die beiden, einen tieferen Sinn darin zu finden. Derweil hat sich Stuart endlich mit Denise verabredet. Leider übertreibt er es mit der Anwendung eines Selbstbräuners. Raj badet in Mitleid, da er immer noch keine Frau fürs Leben gefunden hat und wendet sich hilfesuchend an seinen Vater.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen