Die Imitations-Irritation

ProSieben Staffel 12 Folge 6 vom 03.02.2026
Folge 6: Die Imitations-Irritation

19 Min. Folge vom 03.02.2026 Ab 6

Howard verkleidet sich an Halloween als Sheldon Cooper. Dem fällt das zunächst nicht auf, aber weil alle es wahnsinnig witzig finden, glaubt er, seine Freunde machen sich über ihn lustig. Da er sehr verletzt ist, verlangt Amy von Bernadette eine Entschuldigung, aber die sieht das nicht ein, da es sich lediglich um einen Halloweenspaß handelt. Auf der Party, die Leonard und Penny zu Halloween veranstalten, kommt es schließlich zum Eklat ...

