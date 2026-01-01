Es waren doch nur KüsseJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 24: Es waren doch nur Küsse
Folge 24
Die Beziehungen innerhalb der Clique stehen allesamt vor einer Bewährungsprobe: Bernadette und Howard überlegen, wie sie Stuart möglichst freundlich aus ihrem Haus werfen. Raj wird Emilys morbide Seite langsam unheimlich und er überlegt, sich von ihr zu trennen. Leonard und Penny entschließen sich spontan, in Las Vegas zu heiraten. Doch dann gesteht er ihr einen Fehltritt. Am schwersten von allen hat es Amy - Sheldon hat sie einmal zu oft zutiefst verletzt ...
The Big Bang Theory
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
