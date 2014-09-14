Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser - Teens

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 14.09.2014
Ankunft in Andalusien

Folge 1: Ankunft in Andalusien

138 Min.Folge vom 14.09.2014Ab 12

Dass ab sofort Teamgeist angesagt ist, erleben die zwölf "The Biggest Loser Teens"-Teilnehmer bereits bei ihrer Ankunft im andalusischen Camp. Welcher der drei Mannschaften gelingt es, ihr schweres Gepäck als erste über einen 1-km-Parcours ins Ziel zu bringen? Im Camp leben die Kandidaten erstmals in Vierer-WGs - und müssen sich schon bald mit den persönlichen Befindlichkeiten der neuen Mitbewohner auseinandersetzen ...

SAT.1

The Biggest Loser - Teens

