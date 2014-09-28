Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

The Biggest Loser - Teens

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 28.09.2014
Eigenverantwortung und Geo-Coaching

Eigenverantwortung und Geo-CoachingJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser - Teens

Folge 3: Eigenverantwortung und Geo-Coaching

88 Min.Folge vom 28.09.2014Ab 12

Die Kandidaten werden auf eine harte Probe gestellt, denn das Motto der Woche ist "Selbstverantwortung", die Kandidaten sind also für ihre Ernährung und Sport selbst verantwortlich. Wer hat die alten Muster abgelegt und ist bereit, den Versuchungen zu widerstehen? Camp-Chefin Dr. Christine Theiss schickt die Teens auf moderne Schatzsuche, wo besonders der Teamgeist gefragt ist!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser - Teens
SAT.1

The Biggest Loser - Teens

Alle 1 Staffeln und Folgen