Staffel 1Folge 6vom 19.10.2014
The Biggest Loser - Teens
Folge 6: Das Ticket ins Finale
88 Min.Folge vom 19.10.2014Ab 12
Die letzte Woche bricht an - die letzte Chance noch einmal alles zu geben und sich das Ticket fürs Finale zu sichern. Die verbliebenen fünf Teens stellen sich ihren Ängsten und schließen mit ihrem alten Leben ab. Auch die finale Challenge steht an. Doch vorher müssen die Kandidaten ihren ganzen Mut zusammen nehmen, wenn es langsam aber sicher steil hinab geht. Wer hat noch einmal alles gegeben und wer ist über sich hinausgewachsen?
The Biggest Loser - Teens
