The Biggest Loser - Teens

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 12.10.2014
Den Überraschungen aus der Heimat folgt die knallharte Challenge

Den Überraschungen aus der Heimat folgt die knallharte Challenge

Folge 5: Den Überraschungen aus der Heimat folgt die knallharte Challenge

88 Min.Folge vom 12.10.2014Ab 12

Einige Kandidaten sind nach Überraschungen aus der Heimat extra motiviert - und das müssen sie auch sein! Denn diese Woche hält Campchefin Dr. Christine Theiss die bislang härteste Challenge für die Teens bereit. Auch ein machtverleihender Gewinn steht in Aussicht, der diesmal mehr denn je über Ausscheiden oder Weiterkommen entscheiden kann. Wer ist bereit, wieder mehr als alles zu geben und sich den entscheidenden Vorteil zu sichern?

SAT.1

