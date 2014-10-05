Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 4vom 05.10.2014
88 Min.Folge vom 05.10.2014Ab 12

Campchefin Dr. Christine Theiss überrascht die Kandidaten diese Woche mit einer Neuigkeit, die alles verändert: Ab sofort heißt es jeder gegen jeden! Jetzt ist absoluter Kampfgeist gefragt, denn keiner kann sich mehr auf den Lorbeeren der anderen ausruhen. Taktische Absprachen führen zu Missverständnissen unter den Kandidaten und stören den Campfrieden. Außerdem bietet sich die Chance, die unbeliebte Konkurrenz auszuschalten. Auf der Waage kommt es zum packenden Showdown ...

SAT.1

