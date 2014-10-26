Staffel 1Folge 7vom 26.10.2014
The Biggest Loser - Teens
Folge 7: Das Finale: Wer gewinnt die Abnehm-Challenge?
100 Min.Folge vom 26.10.2014Ab 12
Wiedersehen in Andalusien: Zum großen Finale von "The Biggest Loser - Teens" kehren alle Kandidaten noch einmal ins spanische Abnehmcamp zurück und bestreiten die alles entscheidenden Challenges: Wer hat am meisten abgenommen - und wer beweist das größte Durchhaltevermögen? Der Gewinner wird der erste "The Biggest Loser - Teens" und gewinnt 25.000 Euro.
Genre:Unterhaltung, Gesundheit, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen