Wer wird "The Biggest Loser" 2024?

SAT.1Staffel 15Folge 10vom 11.03.2024
125 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12

Der "Kampf der Giganten" zwischen Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss geht in die finale Runde: Beide starten mit zwei Finalist:innen ins große Finale der 15. Staffel. Wer wird sich den Titel holen und die 50.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen?

