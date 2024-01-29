Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 15Folge 4vom 29.01.2024
Schockmomente, Verletzungen und Druck auf der Waage

123 Min.Folge vom 29.01.2024Ab 12

Woche vier hält für die Teams von Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss einige Überraschungen bereit, denn diese Woche ist alles anders: Eine frühe Waage bringt sowohl tolle Ergebnisse, als auch Schockmomente. In einer spannenden Challenge müssen die Teams um den Verbleib eines Teammitglieds im Camp kämpfen.

