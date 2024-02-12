Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Besuch von Familie und Freunden motiviert die Top 10

SAT.1Staffel 15Folge 6vom 12.02.2024
Folge 6: Der Besuch von Familie und Freunden motiviert die Top 10

120 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 12

Woche sechs startet mit einer sehr emotionalen Überraschung für die Kandidat:innen: Beim Besuch von Familie und Freunden fließen viele Freudentränen. Auf der Waage entscheidet sich auch diese Woche wieder, welches Team ins Luxuscamp ziehen darf und welches Team die nächste Woche im Basic Camp verbringen muss.

