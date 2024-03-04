Die Kandidat:innen sind im Einzelkämpfer-Modus!Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 9: Die Kandidat:innen sind im Einzelkämpfer-Modus!
109 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
In Woche neun treten die Kandidat:innen zum ersten Mal im Einzelkämpfermodus an. Bei der letzten Challenge im Camp sind Ausdauer und Strategie gefragt. Nur wer jetzt noch einmal alles gibt, kann die Konkurrenz hinter sich lassen und sich den Einzug ins Finale sichern.
Weitere Folgen in Staffel 15
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit, Dokumentation
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen