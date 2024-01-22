Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

SAT.1Staffel 15Folge 3vom 22.01.2024
Folge 3: Ein Blick in die Vergangenheit sorgt für große Gefühle

122 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 12

In der dritten Woche im Camp wird es sehr emotional: Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss werfen mit ihren Teams einen Blick in die Vergangenheit, denn nur, wer diese verarbeitet, ist bereit, in eine neue und gesündere Zukunft zu starten. Auf der Waage zeigt sich dann, wer diese neu gewonnene Kraft direkt für den Abnehmerfolg nutzen konnte.

