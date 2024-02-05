Das Motto der Woche lautet: "Neue Sichtweisen"Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 5: Das Motto der Woche lautet: "Neue Sichtweisen"
118 Min.Folge vom 05.02.2024Ab 12
Woche fünf im Camp steht unter dem Motto "Neue Sichtweisen". Die Kandidat:innen werden mit einem Ausflug überrascht. Dieser hat es in sich: In einer aufregenden Challenge haben sie auch diese Woche die Chance, sich einen Bonus für die Waage zu erkämpfen. Außerdem sorgt ein Kandidatentausch für neue Sichtweisen innerhalb der Teams.
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit, Dokumentation
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen