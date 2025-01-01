Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Bullenreiten und mehr: Noch vier Wettkämpfe bis zum Einzug ins Finale

SAT.1Staffel 2Folge 10
Bullenreiten und mehr: Noch vier Wettkämpfe bis zum Einzug ins Finale

Bullenreiten und mehr: Noch vier Wettkämpfe bis zum Einzug ins FinaleJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 10: Bullenreiten und mehr: Noch vier Wettkämpfe bis zum Einzug ins Finale

95 Min.Ab 12

Der Schock für die vermeintlichen Finalisten: Um "The Biggest Loser" zu gewinnen, müssen die vier verbleibenden Kandidaten noch einmal gegeneinander antreten - im Halbfinale. In vier Wettkämpfen müssen die Teilnehmer alles geben, denn es gibt wertvolle Bonuskilo für die Waage zu gewinnen. Die drei Kandidaten, die prozentual am meisten abgenommen haben, ziehen ins Finale ein. Einer von ihnen wird kurz vor dem Ziel scheitern ...

