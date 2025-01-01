Bullenreiten und mehr: Noch vier Wettkämpfe bis zum Einzug ins FinaleJetzt kostenlos streamen
Folge 10: Bullenreiten und mehr: Noch vier Wettkämpfe bis zum Einzug ins Finale
95 Min.Ab 12
Der Schock für die vermeintlichen Finalisten: Um "The Biggest Loser" zu gewinnen, müssen die vier verbleibenden Kandidaten noch einmal gegeneinander antreten - im Halbfinale. In vier Wettkämpfen müssen die Teilnehmer alles geben, denn es gibt wertvolle Bonuskilo für die Waage zu gewinnen. Die drei Kandidaten, die prozentual am meisten abgenommen haben, ziehen ins Finale ein. Einer von ihnen wird kurz vor dem Ziel scheitern ...
