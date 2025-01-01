Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Das Finale: Wiedersehen mit den Trainern - und ein letztes Wiegen

SAT.1Staffel 2Folge 11
Das Finale: Wiedersehen mit den Trainern - und ein letztes Wiegen

The Biggest Loser

Folge 11: Das Finale: Wiedersehen mit den Trainern - und ein letztes Wiegen

105 Min.Ab 12

Es ist soweit: Das große Finale von "The Biggest Loser" steht an. Ein Wiedersehen mit Regina Halmich, den Trainern und Kandidaten wird zeigen, wer diszipliniert genug war und zu Hause weiter abgespeckt hat. Ein letztes Mal müssen die Teilnehmer auf die Waage, dann wird die alles entscheidende Frage beantwortet: Welcher der drei Finalisten hat prozentual am meisten Gewicht verloren und gewinnt am Ende 25.000 Euro?

