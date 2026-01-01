Konkurrenzdruck, Versuchungen und unerwartete BündnisseJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Konkurrenzdruck, Versuchungen und unerwartete Bündnisse
95 Min.Ab 12
Nur noch fünf Teams sind im "Biggest Loser"-Camp, und das Programm wird immer härter. Die Sporteinheiten und die Ernährungsumstellung strapazieren die Nerven der Kandidaten. Hinzu kommt der immer Konkurrenzdruck: Wer jetzt Schwäche zeigt, wird gnadenlos untergehen. Das merken beim Wettkampf vor allem Elena und Peter: Die anderen Teams verbünden sich gegen die beiden - mit schwerwiegenden Konsequenzen auf der Waage. Das Team muss sich extrem geschwächt der Konkurrenz stellen ...
