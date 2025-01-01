Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

SAT.1Staffel 2Folge 3
95 Min.Ab 12

Der Ton wird rauer im "Biggest Loser"-Camp. Für drei der sechs verbleibenden Teams steht militärischer Drill auf dem Programm: Trainer Andreas Büdeker geht mit seinen Schützlingen in die freie Natur, wo sie knallhartes Boxtraining mit Boot-Camp Charakter erwartet ... Beim Wettkampf müssen die Paare einmal mehr ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. In Schlauchbooten steht ein Rennen auf einem Bergsee an. Und dieses nimmt einen völlig unerwarteten Verlauf ...

