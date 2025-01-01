Hunger, Schweiß und Schmerz: Challenges zwischen Kuhstall und AlmJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 2: Hunger, Schweiß und Schmerz: Challenges zwischen Kuhstall und Alm
94 Min.Ab 12
Nur noch sieben Paare kämpfen gegen ihren Schweinehund, den Hunger und den Hüftspeck. Und dieser Kampf wird immer härter. Regina Halmich wartet mit einem neuen, schweißtreibenden Wettkampf auf die Teams. Für manche Kandidaten bedeutet die Prüfung das vorzeitige Aus. Andere erspielen sich die Immunität und somit die Sicherheit, eine weitere Woche im Camp zu bleiben. Der Preis für die Immunität ist allerdings hoch und hat womöglich Auswirkungen über diese Woche hinaus ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
