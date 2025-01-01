Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dünne Luft, mieses Wetter: Krasse Challenges auf 3.000 Metern

SAT.1Staffel 2Folge 7
95 Min.Ab 12

Nur noch sechs Kandidaten kämpfen um den Einzug in die achte und damit vorletzte Campwoche. Die Herausforderungen werden immer härter: Sind die Kandidaten trotz ihres Übergewichts in der Lage, jemanden in einer lebensbedrohenden Situation zu retten? Bei einer Bergrettungsübung in fast 3.000 Metern Höhe kommen fast alle an ihre körperlichen Grenzen. Und wie immer heißt es auf der Waage: Wer schafft es über die gelbe Line, wer ist zur Rauswahl nominiert?

SAT.1
