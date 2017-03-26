Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Vor dem Finale ist noch einmal Höchstleistung gefragt

SAT.1Staffel 8Folge 11vom 26.03.2017
Vor dem Finale ist noch einmal Höchstleistung gefragt

Folge 11: Vor dem Finale ist noch einmal Höchstleistung gefragt

101 Min.Folge vom 26.03.2017Ab 12

Eine emotionale Woche bei "The Biggest Loser" - Freude und Tränen liegen bei den Kandidaten nah beieinander. Heute müssen die Kandidaten Kraft, Ausdauer und ihren Kampfeswillen unter Beweis stellen. Am Ende auf der Waage wird es hochspannend und hauchdünn. Wer darf sich freuen und zieht in das Finale ein und wer wird sich von seinem großen Traum, "The Biggest Loser 2017" zu werden, verabschieden müssen?

