Der erste Team-Wettkampf Gelb gegen Lila
The Biggest Loser
Folge 3: Der erste Team-Wettkampf Gelb gegen Lila
101 Min.Folge vom 29.01.2017Ab 12
Die Kandidaten treten erstmal als Team Gelb und Team Lila gegeneinander an! Der erste Trainingswettkampf fordert nicht nur den Zusammenhalt der neuen Teams heraus, sondern führt bereits zu den ersten Verletzten! Zudem führt eine schwere Entscheidung zu einer Veränderung in den Teams. Bei der Challenge "Kopernikus" ist Kraft und Köpfchen gefragt. Dafür gibt es auch zwei Bonuskilos zu gewinnen.
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen