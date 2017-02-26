Buddelt eure Trainer aus dem Sand!Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 7: Buddelt eure Trainer aus dem Sand!
101 Min.Folge vom 26.02.2017Ab 12
Schon vor der großen Team-Challenge erleidet ein Kandidat einen Schwächeanfall und wird vom Camparzt vom Platz geschafft. Dabei sind Ramin Abtin und Mareike Spaleck bis zum Hals im Sand eingebuddelt und warten darauf, von ihren Teams befreit zu werden! Im Trainingswettkampf liegen die Nerven blank, denn den aktuellen Preis will sich jeder sichern! Am Ende dieser Woche wird Camp-Chefin Christine Theiss eine Regeländerung mit ungeahnten Konsequenzen verkünden ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen