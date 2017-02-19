Zum Inhalt springenBarrierefrei
101 Min.Folge vom 19.02.2017Ab 12

Coach Ramin Abtin ist stinksauer: zwei seiner Schützlinge schwänzen das Training! Schlechte Voraussetzungen, um die kommende Challenge zu gewinnen - denn in einer atemberaubenden Piratenkulisse wird jeder Einzelne seinen Beitrag leisten müssen, um den Sieg für sein Team zu erkämpfen. Im Team Lila gibt es nichts als Krach und Ärger: Betten werden getauscht und klägliche Versöhnungsversuche unternommen, und in Team Gelb wird ein Kandidat auf ganz besondere Weise überrascht!

