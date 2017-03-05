Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Adrenalin pur: Ab jetzt schwitzt jeder im Einzelkämpfermodus

SAT.1Staffel 8Folge 8vom 05.03.2017
Adrenalin pur: Ab jetzt schwitzt jeder im Einzelkämpfermodus

Adrenalin pur: Ab jetzt schwitzt jeder im EinzelkämpfermodusJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 8: Adrenalin pur: Ab jetzt schwitzt jeder im Einzelkämpfermodus

101 Min.Folge vom 05.03.2017Ab 12

Ab jetzt heißt es Einzelkämpfermodus! Während es für die Einen durch diese Regeländerung eng wird beim Wiegen, freuen sich die anderen, endlich mal im eigenen Lager aufzuräumen und sich in Challenges und Trainingswettkämpfen gegen die ehemaligen Teamkameraden zu beweisen. Diese Gelegenheit bekommen sie in einem anspruchsvollen Parcourslauf und beim Bingo der ganz besonderen Art. Knallharte Konkurrenzkämpfe und Adrenalin pur sind programmiert!

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen