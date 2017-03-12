Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

SAT.1Staffel 8Folge 9vom 12.03.2017
Folge 9: Wer schafft es mit dieser Challenge ins Halbfinale?

100 Min.Folge vom 12.03.2017Ab 12

In einer Woche werden die verbliebenen Kandidaten den Heimweg antreten. Doch wer als Halbfinalist von Familie und Freunden empfangen werden darf, wird sich in Andalusien entscheiden. Während ein Neueinzug für Verwunderung sorgt, beraten sich die Frauen zu ihrer zukünftigen Strategie. Denn eines steht jetzt schon fest: noch nie standen so viele Frauen vor dem Einzug ins Halbfinale! In der allerletzten Challenge müssen die Kandidaten nochmal ihr Startgewicht "auf sich nehmen" ...

