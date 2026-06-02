The Closer
Folge 11: Gottvertrauen
42 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Brenda und ihr Team werden mit einem äußerst seltsamen Fall konfrontiert: Der Junkie Jeff Crawford wird tot aufgefunden. Zunächst deutet alles auf einen Suizid hin, doch bei der Obduktion wird Dr. Morales skeptisch. Während der Ermittlungen stößt das Team auf den Pastor Paul Hicks, der versucht hat, Crawford von seiner Drogensucht wegzubekommen. Zudem ist der Pastor in zwielichtige Geld-Geschäfte verwickelt.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH