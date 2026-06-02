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The Closer

Gottvertrauen

WarnerStaffel 4Folge 11vom 02.06.2026
Gottvertrauen

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The Closer

Folge 11: Gottvertrauen

42 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Brenda und ihr Team werden mit einem äußerst seltsamen Fall konfrontiert: Der Junkie Jeff Crawford wird tot aufgefunden. Zunächst deutet alles auf einen Suizid hin, doch bei der Obduktion wird Dr. Morales skeptisch. Während der Ermittlungen stößt das Team auf den Pastor Paul Hicks, der versucht hat, Crawford von seiner Drogensucht wegzubekommen. Zudem ist der Pastor in zwielichtige Geld-Geschäfte verwickelt.

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