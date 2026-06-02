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The Closer

Auf offener Straße

WarnerStaffel 4Folge 7vom 02.06.2026
Auf offener Straße

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The Closer

Folge 7: Auf offener Straße

42 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Ein Mann wird auf offener Straße angeschossen. Detective Sanchez ist sofort vor Ort und erkennt seinen Bruder Oscar. Trotz aller Bemühungen kann Sanchez nichts mehr für ihn tun. Brenda setzt alles daran, den Fall so schnell wie möglich aufzuklären. Die Befragung von Oscars Freundin Elena führt jedoch ins Leere. Ihre Beschreibung reicht nicht aus, um einen eindeutigen Täter auszumachen. Als Brenda einen weiteren Hinweis erhält, zweifelt sie jedoch an Elenas Glaubwürdigkeit.

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