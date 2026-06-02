The Closer
Folge 8: Todesmutig
42 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Als die Leiche der Stylistin Rachel Hughes am Set einer Fernsehproduktion gefunden wird, nimmt sich Brenda des Falles an. Bereits wenig später steht fest, dass Rachel vor ihrem Tod einen Kundentermin hatte und ein vorangegangener Kampf stattgefunden haben muss. Gelingt es Brenda, den Täter zu überführen?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH