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The Closer

Die Rache des Kartells

WarnerStaffel 4Folge 4vom 02.06.2026
Die Rache des Kartells

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The Closer

Folge 4: Die Rache des Kartells

42 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Brenda und ihr Team ermitteln im Fall eines unbekannten Toten in L.A. Laut Augenzeuge wurde der Mann auf offener Straße niedergeschossen. Alle Hinweise deuten zunächst auf einen gescheiterten Undercover-Einsatz der Polizei hin. Doch diese Vermutung ist weit gefehlt: Der Tote heißt Benjamin Masters und hat bis vor Kurzem noch als Verkaufsagent gearbeitet. Interessant ist jedoch eine horrende Geldsumme auf seinem Bankkonto. Die Spur führt zu einem südamerikanischen Drogenkartell.

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