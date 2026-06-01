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The Closer

Letzte Ölung

Staffel 4Folge 9vom 01.06.2026
Letzte Ölung

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The Closer

Folge 9: Letzte Ölung

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Der katholische Priester Chris Donahue findet in einem Pick-Up-Truck unter einer Autobahnbrücke die Leichen der ermordeten Polizisten Jacinto Gonzales und Carlos Gomez. Wie sich herausstellt, stammen die beiden Männer aus Tijuana, und sie wurden erschossen. Vor der Tat wurde den Opfern ein Metallarmband in den Mund gestopft. Detective Sanchez erkennt sofort, dass es sich bei den Armbändern um das Erkennungsmerkmal eines mexikanischen Drogenrings handelt.

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