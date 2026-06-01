The Closer
Folge 6: Das Sorgenkind
42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Susan und Brian sind verzweifelt: Ihr Adoptivsohn Sergej ist verschwunden. Wie sich bei der Befragung der Familie herausstellt, ist der Junge offenbar kein einfaches Kind. Da das Haus jedoch keinerlei Anzeichen auf ein gewaltsames Eindringen aufweist, gehen die Ermittler davon aus, dass der Junge einfach weggelaufen ist - zumal er sein Handy mitgenommen hat. Trotzdem ist Brenda fest entschlossen, den Jungen zu finden. Doch was verbirgt sich wirklich hinter Sergejs Verschwinden?
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH